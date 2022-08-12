Мэр Владислав Пинаев пожелал Нижнему Тагилу через 100 лет стать городом-миллионником 

Сегодня в Нижнетагильском цирке прошло торжественное собрание, посвящённое 300-летию города. Вместе с артистами Нижнетагильского драматического театра глава города Владислав Пинаев открыл капсулу времени и зачитал письмо от тагильчан, которое было написано будущим поколениям в 1972 году. Затем мэр передал новую капсулу в музей-заповедник. Послание откроют через 100 лет.

«Мне кажется, традиции надо продолжать. В письме для потомков мы напишем о наших победах, о наших достижениях и хороших делах. Потомкам нужно пожелать сохранить, приумножить и, главное, превратить наш город в миллионник», — сказал Владислав Пинаев.

На мероприятии знаком «За заслуги перед Нижним Тагилом» отметили пятерых тагильчан. Также знак почётного гражданина Нижнего Тагила вручили председателю Совета ветеранской организации акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» Георгию Бедрику. А вот прибывшему сегодня в Нижний Тагил губернатору Евгению Куйвашеву награду по неизвестной причине не передали.

На торжественном мероприятии с днём рождения города тагильчан поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат Государственной думы Павел Крашенинников и полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев.