Мэр Верхней Салды ушёл в отставку

Депутаты думы Верхней Салды накануне приняли отставку главы города Константина Носкова. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

Носков работал мэром с середины декабря 2020 года. Летом прокуратура выяснила, что он и спикер думы Игорь Гуреев незаконно начисляли себе премии, хотя по закону такие решения должны приниматься представительным органом местного самоуправления.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа стал замглавы по управлению социальной сферой Игорь Сальников, который работает в городской администрации около месяца, пишет издание «В Салде». На ближайшем заседании думы депутаты определят дату конкурса на должность мэра.