Мэр Североуральска подал в отставку

14.02.2022 18:03
Глава свердловского города Североуральска Василий Матюшенко подал в отставку по собственному желанию. Его полномочия были досрочно прекращены решением думы Североуральского городского округа сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.
На думском заседании первый вице-мэр Светлана Миронова была назначена исполняющей обязанностей главы города.
По данным Znak.com, сам Матюшенко заявил, что причиной его ухода в отставку стало здоровье родственников, которым нужно уделять внимание.