Мэр Североуральска подал в отставку

Глава свердловского города Североуральска Василий Матюшенко подал в отставку по собственному желанию. Его полномочия были досрочно прекращены решением думы Североуральского городского округа сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

На думском заседании первый вице-мэр Светлана Миронова была назначена исполняющей обязанностей главы города.

По данным Znak.com, сам Матюшенко заявил, что причиной его ухода в отставку стало здоровье родственников, которым нужно уделять внимание.