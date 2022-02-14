Политика

Мэр Североуральска подал в отставку

14.02.2022 18:03
Мэр Североуральска подал в отставку

Глава свердловского города Североуральска Василий Матюшенко подал в отставку по собственному желанию. Его полномочия были досрочно прекращены решением думы Североуральского городского округа сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.  

На думском заседании первый вице-мэр Светлана Миронова была назначена исполняющей обязанностей главы города.  

По данным Znak.com, сам Матюшенко заявил, что причиной его ухода в отставку стало здоровье родственников, которым нужно уделять внимание.

Фото: пресс-служба администрации Североуральска
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