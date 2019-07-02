Мэр Серова отдал часть зарплаты в помощь Иркутской области

Глава Серова Василий Сизиков во время аппаратного совещания заявил, что попросил бухгалтерию удержать часть его зарплаты, чтобы после перевести её пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщает местное издание «Глобус».

Мэр также попросил руководителей отраслевых органов администрации последовать его примеру.

«Наверное, многие из вас помнят 1993 год, когда у нас было затопление, пострадали люди. Многие погибли. Сейчас примерно такая же ситуация творится в Иркутской области. Вчера ко мне обратился мэр города Тулун, этот населённый пункт наиболее пострадал. Мэр попросил оказать финансовую помощь. Просьба, услышьте меня добровольно. И направьте в помощь людям, которые пострадали так же, как и когда-то наши земляки, ту сумму, которую вы можете себе позволить», — сказал Сизиков.

Какую именно сумму попросил перевести пострадавшим сам Сизиков, он не озвучил.

Напомним, в Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за разлива воды с 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населённых пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Из затопленных территорий эвакуировали свыше 2,5 тысяч жителей. В регионе разрушены 13 автомобильных мостов, закрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». Согласно последним данным, при наводнении погибли 16 человек, еще 13 человек пропали без вести. В региональном управлении МЧС сообщают, что за медицинской помощью обратились 1303 человека.

Наводнение в Серове произошло в июне 1993 года из-за прорыва плотины Киселёвского водохранилища. Тогда в зоне затопления оказались 6,5 тысяч человек, 15 человек погибли. МЧС пришлось восстанавливать 150 мостов, коммунально-энергетические сети. Общий ущерб, по данным МЧC РФ, превысил 33,4 млрд рублей.