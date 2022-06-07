Мэр Первоуральска разместил на своей странице карикатуру, на которой Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову телеведущему Владимиру Соловьёву. Журналист разозлился, а тагильский автор оригинального арта порадовалась, что её рисунок стал мемом     

Глава Первоуральска Игорь Кабец опубликовал на своей стене во «ВКонтакте» рисунок с подписью «Да пребудет с нами сила!», на котором губернатор Свердловской области в образе джедая Оби-Вана Кеноби отрубает световым мечом голову телеведущему Владимиру Соловьёву. Под постом в первые часы появились сотни комментариев, но затем они были удалены. Сейчас картинка набрала более 700 лайков и свыше 200 репостов.

Сам Соловьёв достаточно резко ответил Кабцу в эфире своей авторской передачи.

«Мне интересно, что происходит в голове у главы города Первоуральска, когда он размещает такое. То есть Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Ну так приезжай, возьми катану. Я должен поступать, как мэрия Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить? Или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Ты думаешь, это остроумно?» — заявил Соловьёв.

В пресс-службе администрации города журналисту АН «Между строк» прокомментировать публикацию мэра не смогли. Мы обратились напрямую к Игорю Капцу, написав ему в личные сообщения, но ответа пока не получили.

Отметим, что автором оригинального рисунка, где губернатор Свердловской области борется с коронавирусом, является художница из Нижнего Тагила Наталья Ханжина. Она рассказала АН «Между строк», что так же, как и многие, увидела свой переделанный арт в интернете.

«Эта картинка много где разлетелась за последнюю неделю. Когда я увидела эту народную интерпретацию, я отчасти расстроилась. Ну вот представьте: прихожу я к своему ребёнку в школу, а у него фото на доске почёта висит. Вижу, ему кто-то усы пририсовал. Конечно, усы красивые, и я, как художник, вижу, что они сыну идут, но по-матерински всё же как-то обидно немного. Да, я не Анна Лепорская с её “Тремя фигурами”, которые после скандала в Ельцин Центре стали общеизвестными, но всё же. А муж, автор идеи арта “Куйвашев — джедай-укротитель коронавируса”, сказал, что если картинка за два года не выпала из памяти и фактически стала мемом, то это опредёленно хит, и мне стало спокойнее. Так что пусть делают, что хотят, не могу же я им запретить», — рассказала АН «Между строк» Наталья Ханжина.

Напомним, конфликт между свердловскими властями и Владимиром Соловьёвым завязался после того, как телеведущий в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатор региона Евгений Куйвашев ответил телеведущему в социальных сетях и попросил «следить за языком», но Соловьёв продолжил критику уральской столицы в своих передачах.