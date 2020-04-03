Мэр Первоуральска освободил бизнесменов города от арендных платежей

Мэр свердловского Первоуральска Игорь Кабец отменил для местных бизнесменов платежи по договорам аренды муниципального имущества. Таким образом он решил поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса и вынужденного простоя.

«Существующие субъекты малого и среднего бизнеса — это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета. Большинство этих организаций работает в социальной сфере. Считаю, что данная мера окажет положительное влияние на малый и средний бизнес и позволит обеспечить его устойчивое развитие», — цитирует Кабца Ura.ru.

Инициативу главы Первоуральска поддержали депутаты гордумы, после этого проект получил положительные заключения прокуратуры и Счётной палаты.

Игорь Кабец также намерен предложить крупному бизнесу временно отменить арендную плату за помещения, предоставляемые малым и средним предпринимателям.