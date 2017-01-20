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20 Янв 2017 10:37 | Метки: новости

Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры вышли на митинг против Трампа накануне инаугурации президента

В Нью-Йорке прошёл многотысячный митинг против избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. Акция протеста состоялась накануне инаугурации нового главы государства, в ней приняли участие мэр города Билл де Блазио, голливудские звёзды Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, режиссёр Майкл Мур и певица Шер.

Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскрёба Trump Tower, во время выборов ставшего штаб-квартирой республиканца.

Роберт Де Ниро, выступивший на митинге, назвал Трампа «плохим примером для этой страны».

«Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону всё, что мы любим», — сказал он со сцены.

Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited («Мы вместе»), такой же призыв распространяется в социальных сетях.

Протестующие критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.

Певица Шер назвала будущего президента «невероятным нарциссом, который изменит мир».

«Спасти нас можете только вы», — заявила она собравшимся на митинге людям.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах в ноябре прошлого года. После этого в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января. 

Агентство новостей «Между строк»

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