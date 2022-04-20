Мэр Нижнего Тагила заработал в 2021 году чуть более 2 млн рублей

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал в 2021 году 2 млн 132 тысячи рублей. Эта сумма в сравнении с 2020 годом практически не изменилась: тогда доход мэра составил на 14 тысяч больше. Данные о доходах главы Нижнего Тагила за прошлый год опубликованы на официальном сайте города.

Супруга Владислава Пинаева в 2021 году задекларировала доход в 2 млн 206 тысяч рублей. В 2020-м доход Елены Пинаевой составлял 1 млн 800 тысяч рублей. В сравнении с предыдущим годом в декларации не изменилась ни одна позиция. Семья Пинаевых владеет четырьмя земельными участками (от 7 до 25 соток), жилым домом (496 кв. м) и двумя нежилыми строениями общей площадью 1080 кв. м.

Из всего имущества теперь в пользовании у супруги оказались два земельных участка, а также нежилые здания. В собственности у самого Владислава Пинаева есть Toyota Land Cruiser 200 и автоприцеп.

Напомним, что в 2020 году Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву в связи с его доходами от сдачи недвижимости в Екатеринбурге. Тогда городская дума Нижнего Тагила рассмотрела документы, но решение засекретили.