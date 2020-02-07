Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокатится на маршрутке в час пик для оценки транспортной реформы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокатится на маршрутке по самым проблемным и загруженным транспортным остановкам города. Об этом он сообщил сегодня, 7 февраля, на пятничном аппаратном совещании в горадминистрации. Поездка запланирована на середину февраля, после небольшого отпуска мэра. Вместе с главой города на маршрутке прокатятся и лично оценят изменения транспортной схемы также представители компаний-перевозчиков.

«В краткосрочный отпуск схожу. После отпуска берём перевозчиков, утром садимся на маршрутку и по самым критичным маршрутам проезжаем, в пиковое время. В течение часа будем смотреть, какая сложилась ситуация, что поменялось, а что нет», — отметил Владислав Пинаев.

С 1 февраля этого года в Нижнем Тагиле действует новая маршрутная сеть общественного транспорта. Жители города с тех пор ежедневно присылают в мэрию обращения с просьбой вернуть прежние маршруты или пересмотреть схему движения в конкретных микрорайонах. Например, согласно первоначально разработанной схеме, ликвидировались маршруты № 20 и 21, которые проезжали по улице Победы от Пархоменко до Красноармейской. Транспортные средства должны были идти в объезд по улицам Жуковского и Ермака. Но после наплыва жалоб перевозчики решили пересмотреть вопрос обеспечения маршрутами жителей микрорайона.

«Мы не просто поменяли маршрутную сеть, а провели транспортную реформу, — отметил мэр Нижнего Тагила. — Мы провели вместе с перевозчиками грандиозную работу. Ещё есть моменты, над которыми нужно работать. Но в целом работа проведена качественно. Мы сейчас должны сделать всё, чтобы убрать негатив и к моменту покупки подвижного состава — а у нас сразу и трамваи, и автобусы новые придут — никаких вопросов не возникало».

На аппаратном совещании Владислав Пинаев отметил, что в лидерах по обращению граждан остаётся также тема очистки дорог от снега. Он попросил проанализировать каждое обращение отдельно. В случае если большинство из них касается уборки дворовых территорий, попросить дорожные компании помочь в расчистке, хоть это и не относится к их полномочиям.