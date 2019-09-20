Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев представил подчинённым двух новых руководителей в администрации

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 20 сентября, на аппаратном совещании в мэрии представил подчинённым сразу двух новых руководителей. Место Владимира Юрченко на посту заместителя мэра по строительству и горхозяйству занял экс-начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Пинаев подписал приказ о назначении чиновника на вакантную должность 16 сентября. На аппаратном глава города также представил нового руководителя МКУ «Центр земельного права». Им стала Наталья Болдырева.

Копысов ранее претендовал на кресло руководителя Горноуральского городского округа, но проиграл Дмитрию Летникову. Источники АН «Между строк» сообщали, что кандидатуру начальника управления ЖКХ лоббировал экс-мэр Сергей Носов. В 2016 году Копысов был замешан в серьёзном скандале. Тогда руководитель крупнейшей УК Нижнего Тагила обвинил мэрию в очернении компании из-за «коррупционных связей» с «дочкой» «Роснефти».

Известно, что Егор Копысов работал заместителем главы администрации Горноуральского округа по коммунальным вопросам, затем занял пост замглавы администрации Ленинского района Нижнего Тагила. На последней должности он работал до весны 2014 года, после чего влился в команду экс-мэра Сергея Носова и возглавил управление ЖКХ.