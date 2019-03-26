Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал взять шефство над молодогвардейцами, которые назвали ветеранов Великой Отечественной оккупантами

Мэр Нижнего Тагила и секретарь местного отделения «Единой России» Владислав Пинаев предложил взять под контроль деятельность тагильских молодогвардейцев. Ранее они спровоцировали в городе скандал, поздравив тружеников тыла, фронтовиков и «ветеранов-оккупантов» Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества. Праздничная запись с грубой исторической ошибкой была размещена в группе «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте». Позже организация исправила «оккупантов» на «борцов с оккупантами», а также извинилась за допущенную ею ошибку перед людьми, чьи чувства были задеты.

«У нас вопрос тут встал по “Молодой гвардии”, — отметил Пинаев на сегодняшнем заседании политсовета ЕР. — Все слышали, наверное, о той неприятной ситуации, которая возникла. Так или иначе, можно сказать, что отношения к местному политсовету они особого не имели. Там есть некая вертикаль, которая существует в области, есть подчинение партийное, но совсем другое. Я предлагаю на следующий политсовет пригласить [представителя “Молодой гвардии”], разобрать работу, принять некий план организации. Эти молодые люди всё-таки наши помощники, они должны как-то с нами идти в ногу. Дабы избежать тех инцидентов и самостоятельности, которые произошли недавно, я предлагаю заслушивать их на каждом политсовете, где-то помогать, подсказывать».

На заседании политсовета нижнетагильского отделения ЕР в Общественно-политическом центре сегодня присутствовали 33 его представителя из 55. Они рассмотрели предложение местного единоросса Евгения Сорокина об участии в федеральном партийном проекте «Чистая страна». Он направлен на объединение усилий партячеек, органов власти, профессиональных экологов, общественников и волонтёров для более эффективного решения экологических проблем.

Пинаев отметил, что заседания политсовета необходимо сделать более живыми, и попросил присутствующих «подготовить предложения по заседаниям, поднимать только те вопросы, которые действительно требуют обсуждений». Кроме того, он отчитал единороссов за то, что многие из них годами не платят членские взносы.

«Членство в партии не для галочки. Нет желания платить взносы — напишите заявление, выходите. У нас задолженность годами длится, даже у тех, кто в политсовете. Сразу заплатите за год, и снимется вопрос с повестки дня», — заявил лидер тагильских единороссов.

Пинаев потребовал озвучить фамилии злостных неплательщиков-единороссов, однако руководитель исполкома общественной приёмной ЕР Надежда Цикина сказала, что это неэтично.

Сегодня количество членов партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле составляет 4675 человек, сторонников — 843 человека.