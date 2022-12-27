Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев потратит на свой PR в СМИ 3 млн рублей

В 2023 году мэрия Нижнего Тагила готова потратить на PR в СМИ 3,02 млн рублей. Конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления 22 декабря объявило МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Тендер опубликован на сайте госзакупок. В течение года компания — победитель конкурса должна будет разместить на своих ресурсах 252 так называемых «хвалебных» материала о действиях администрации города.

Для будущего исполнителя контракта подробно расписаны критерии отбора, в том числе будет учитываться индекс цитирования среди других СМИ Свердловской области по данным «Медиалогии». Также в мэрии обратят внимание на посещаемость сайта, количество штатных или привлечённых на договорной основе сотрудников редакции.

Отметим, что последние годы контракт на освещение деятельности мэрии доставался TagilCity.ru. Портал каждый раз был единственным претендентом, заявившимся на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В этом году мэрия потратила на собственный PR 2,4 млн рублей (стартовая цена контракта также равнялась 3,02 млн рублей) и 1,7 млн рублей на PR городской думы Нижнего Тагила на радио.