Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отменил личные приёмы жителей города из-за коронавируса. А депутаты — нет

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев временно прекратил вести личный приём граждан из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте города. В мэрии отметили, что ограничение было введено в соответствии с выпущенными на днях «Методическими рекомендациями по режиму труда органов местного самоуправления». В документе, помимо прочего, советуют отказаться от загранкомандировок, максимально сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, организовать гибкий график прибытия и убытия муниципальных служащих с рабочего места, исключить использование в помещениях системы кондиционирования и вентиляции.

«Рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей. Работодателям рекомендуется обеспечить измерение температуры тела гражданских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, руководствуясь действующим законодательством», — отмечается в документе.

Также в администрации попросили журналистов пока не приходить на аппаратные совещания, которые традиционно проходят по пятницам. В пресс-службе ограничение объяснили желанием уменьшить таким образом количество чиновников и приглашённых в зале коллегий. Обычно на аппаратных совещаниях собираются более 50 человек.

Ранее АН «Между строк» стало известно, что депутатов от «Единой России» всех уровней власти также попросили временно прекратить вести личные приёмы избирателей и при возможности перейти на дистанционный режим работы. В Нижнетагильской гордуме журналисту агентства сообщили, что пока не планируют отменять приёмы жителей города. Заседания думских комиссий, а также самой думы, ближайшее намечено на 26 марта, пройдут с участием представителей СМИ. Количество людей будет регулироваться при помощи допуска на заседание меньшего числа сотрудников аппарата НТГД.