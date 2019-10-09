Мэр Нижнего Тагила призвал местные предприятия поучаствовать в развитии города

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 9 октября, встретился с руководителями местных предприятий. В ходе заседания Совета директоров в зале коллегий в горадминистрации мэр рассказал о тех проектах, которые сегодня реализуются в городе, и призвал управленцев принять участие в его развитии. В качестве примера глава привёл ЕВРАЗ НТМК. В мае тот подписал трёхстороннее соглашении о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Тогда подписи на документе о финансовой поддержке строительства моста через Тагильский пруд поставили руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор региона Алексей Орлов и мэр Владислав Пинаев.

«Хотелось бы выработать план действий совместный, — сказал АН “Между строк” Владислав Пинаев. — У нас есть вопросы финансовые, в городе сегодня не всё благополучно складывается. Есть бюджет, благодаря которому город живёт и развивается. Часть программ мы сворачиваем, чтобы не уйти в кредиторскую задолженность. Такие предприятия, как, например, “Тагильское пиво”, могли бы поучаствовать тоже в развитии города, у них прибыли хватает. “Уралвагонзавод” входит в корпорацию “Ростех”, уже там решения принимаются».

Замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов рассказал членам совета о прогнозных показателях бюджета 2020 года, а также той работе, которую предстоит сделать в городе в рамках подготовки к его 300-летию: строительстве легкоатлетического комплекса на Вагонке, благоустройстве дворовых и общественных территорий, реконструкции Театра кукол и др. На реализацию всех проектов, по словам чиновника, необходимо порядка 23 млрд рублей.

«Мы сегодня не единожды упомянули соглашение с ЕВРАЗом, — отметил Алексей Бурдилов. — Возможно, и вы поучаствуете в аналогичном мероприятии. Это официально признанный механизм на уровне Свердловской области, закреплённый постановлением правительства. Он позволяет часть налога на прибыль, которая вашим предприятием перечисляется в региональный бюджет, возвращать в Нижний Тагил на реализацию каких-либо городских инфраструктурных проектов. У нас по городу положительная практика реализации такого соглашения пока только в одном экземпляре — это трёхстороннее соглашение с ЕВРАЗом. Оно реально работает. И проекты, в реализации которых принимают участие предприятия, с ними, конечно, согласуются».

Напомним, ЕВРАЗ ежегодно направляет более миллиарда рублей на реализацию различных социально-экономических программ и благотворительных проектов. Комбинат неоднократно становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности в области.