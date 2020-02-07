Мэр Нижнего Тагила едва не попал в аварию из-за неуправляемого автомобиля (ВИДЕО)

Машина главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева едва не попала в аварию сегодня, 7 февраля, на Гальянке. Около 7 часов утра 31-летний водитель Toyota Corolla ехал в сторону центра города по Уральскому проспекту. После чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный служебный автобус НТМК. Машина Владислава Пинаева была в нескольких метрах от ДТП.

«Ещё бы 10 секунд, и мы бы оказались ровно в этом месте, где он в автобус влетел. Пусть этот товарищ на “Королле” теперь сам ограждения восстанавливает», — сказал мэр.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в служебном автобусе находился один водитель, никто не пострадал. Медосвидетельствование показало, что виновник аварии был трезв.