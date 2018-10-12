Мэр Магадана предложил перенести столицу Дальнего Востока на Колыму

Мэр Магадана Юрий Гришан решил вмешаться в заочный спор губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и врио главы Приморья Олега Кожемяко о столице ДФО и выступил со своим предложением — сделать главным городом региона Магадан, пишет «Интерфакс».

«Я считаю, что столицу Дальневосточного федерального округа нужно перенести в Магадан. Мы ничем не хуже других, у нас тоже есть амбиции», — подчеркнул Гришан.

Он напомнил, что в Магадане есть международный аэропорт, поэтому он может рассчитывать на статус города федерального значения. Кроме того, по его словам, столица Колымы нуждается в преференциях, которые даёт федеральный статус, «а Владивосток с Хабаровском и без того успешные и развитые города».

«Если столицу перенесут в город Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе и по дальневосточному гектару, по привлечению сюда трудовых ресурсов. А в Хабаровске и Владивостоке и так всё неплохо. Особенно во Владивостоке, потому что там Свободный порт Владивосток, там прошёл саммит глав государств, к нему подготовили город, это действительно столичный вид. Теперь можно перейти к другому городу Дальнего Востока, и Магадан, точно также как Владивосток, имеет право стать столицей, как и все остальные», — объяснил свою позицию Гришан.

Он также добавил, что в ближайшее время оформит свои идеи в качестве официального предложения.

В настоящее время столицей Дальнего Востока является Хабаровск, однако многие годы не утихают разговоры о том, что главным городом региона должен стать Владивосток. Новую волну обсуждений поднял недавно назначенный врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: по его мнению, столицу Дальнего Востока необходимо перенести во Владивосток, так как именно этот город фактически выполняет эту функцию, являясь логистическим и политическим центром региона.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с подобной инициативой категорически не согласен. По его мнению, именно «здоровая конкуренция» помогает развивать города, «но столица останется в Хабаровске».