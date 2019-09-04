Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов в телеграм-канале

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за мемов про него, опубликованных в телеграм-канале «Ворсин мемы», сообщает издание «ДВ-Новости».

В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили, но о деталях расследования сообщить отказались. Мемы о Кравчуке появились в телеграм-канале 10 августа прошлого года, когда чиновник участвовал в выборах главы Хабаровска. Часть мемов были связаны с ним, а часть — с другими политиками региона. С начала 2019 года канал опубликовал шесть мемов c политиком, на одном из них агитационный плакат Кравчука напечатан на рулоне туалетной бумаги. По данным на 4 сентября, на канал подписаны 110 человек.

По данным издания, накануне к местному активисту штаба Навального Алексею Ворсину приходили сотрудники полиции, которые интересовались, имеет ли он отношение к публикациям. Ворсин сообщил, что «Ворсин мемы» — это не его телеграм-канал. В этом году оппозиционер пытался стать кандидатом в депутаты в гордуму Хабаровска, но не смог пройти фильтр избиркома. Кравчук вступил в должность 25 сентября 2018 года.