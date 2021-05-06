Мэр Екатеринбурга разрешил отключить отопление с 11 мая

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона, пишет E1.ru. Согласно документу, тепло начнут поэтапно отключать 11 мая.

«В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Первые опрессовки должны начаться 18 мая. Будут ли скорректированы даты гидравлических испытаний в связи с более ранним окончанием отопительного сезона, в мэрии пообещали уточнить позже.

Отопительный сезон в этом году из-за тёплой погоды завершится на два дня раньше намеченного срока. Ранее сообщалось, что энергетики готовы приступить к отключению тепла, как только будет подписано соответствующее постановление.