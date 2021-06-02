Мэр Екатеринбурга предложил демонтировать ненужные заборы в городе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил демонтировать ненужные заборы, находящиеся у проезжих частей, пишет портал It's My City.

Во время объезда города мэр поручил председателю комитета благоустройства при мэрии Тамаре Благодатковой составить реестр участков, где можно избавиться от заборов без ущерба для дорожного движения.

«Давайте мы составим реестр участков, где понятно, что ограждения не нужны. Если по анализу аварийности всё в порядке и ГОСТ позволяет демонтировать, то зачем нам тратить время и ресурсы на их покраску. Лучше будем нормально газон содержать, обеспечивать безопасность пешеходов», — сказал Орлов.

Споры о том, что в Екатеринбурге вдоль дорог не нужно большое количество заборов, идут не первый год. В администрации города ранее рассказывали, что ограждения требует ставить ГИБДД ради безопасности пешеходов, при этом подчёркивали, что не поддерживают установку заборов, так как они мешают уборке улиц. Периодически мэрия предлагает демонтировать заборы, но в итоге сталкивается с очередными предписаниями Госавтоинспекции.

Некоторые общественники при этом считают, что заборы никак не влияют на безопасность пешеходов. Например, замглавы отделения «Городских проектов» в Екатеринбурге Александр Свалухин рассказывал, что они предназначены не для защиты пешеходов на тротуаре от вылета автомобилей, а только для направления пешеходных потоков.