Мэр Екатеринбурга попросил Госдуму изменить закон об образовании

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман направил в Госдуму письмо с просьбой изменить закон об образовании, чтобы включить матерей-одиночек в список льготников, которые имеют право на получение места в детском саду вне очереди.

«Я вижу много матерей-одиночек, много малоимущих, и впереди них стоят прокурорские, судейские, полиция, то есть сильные, успешные, обеспеченные. Я считаю, что это откровенная социальная несправедливость. Им нормально платят, у них куча всяких льгот. И когда сытые и успешные люди стоят в очереди впереди малоимущих, впереди матерей-одиночек, это в принципе не очень красиво», – цитирует Ройзмана E1.ru.

По его словам, для матерей-одиночек возможность устроить ребёнка в детский сад – это возможность физического выживания, чтобы просто кормить ребёнка.

«Мы предложили, чтобы хотя бы в тех случаях, когда матери-одиночки или матери из малообеспеченных семей готовы идти на работу в детский сад воспитателями, нянечками, они могли на период работы иметь право внеочередного поступления в детские сады», – сказал Ройзман.

Мэр Екатеринбурга направил письмо в городскую думу, где его рассмотрели на комиссии по образованию. Депутаты гордумы проголосовали за обращение в Законодательное собрание с просьбой внести поправку в законопроект.

Агентство новостей «Между строк»