Мэр Екатеринбурга опубликовал фото нового дизайна пятитысячной купюры с изображением здания горадминистрации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал на своей странице в Instagram фото возможного дизайна новой пятитысячной купюры, где изображено здание Свердловского городского Совета народных депутатов, в котором сейчас размещается администрация города, пишет ЕАН.

Пост Орлова был посвящён переговорам мэра с Центробанком — он уговорил ведомство включить в состав экспертной группы для выбора дизайна купюры эксперта из Екатеринбурга.

«Центробанк России опубликовал состав комиссии, которая должна определить варианты дизайна для новой пятитысячной банкноты с изображением Екатеринбурга. Изначально среди экспертов не было екатеринбуржцев. Сейчас интересы нашего города учтены! В экспертную группу включены представители Екатеринбурга. Благодарен Центробанку за сотрудничество в этом вопросе», — написал Алексей Орлов.

О том, что Центробанк готовит новый дизайн банкнот, стало известно в марте, тогда же впервые прозвучало, что на пятитысячной купюре в этот раз может появиться изображение знакового объекта Екатеринбурга. Сейчас идёт обсуждение возможных вариантов, здание горадминистрации — одна из популярных версий.