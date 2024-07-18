Мэр Богдановича отсудил 25 тысяч рублей у местной жительницы, которая в соцсетях назвала его бандитом

Богдановичский суд частично удовлетворил иск главы города Олега Нейфельда к местной жительнице Ирине Костылевой. Как пишет E1, в августе 2023 года женщина в комментариях к посту во «ВКонтакте» о реформе новоизбранного мэра муниципальной похоронной службы назвала главу города «бандитом, который любит много денег».

Олег Нейфельд в своём иске написал, что после распространения оскорбительных сведений у него ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания. Он стал испытывать неудобство перед своими подчиненными, коллегами и членами семьи. В качестве компенсации морального вреда градоначальник потребовал взыскать с Костылевой 50 тысяч рублей, но суд утвердил только половину запрошенной суммы.

Сторона защиты намерена оспаривать это решение.

«Имеется заключение криминалистов, что это было оценочное суждение. У нас за мнение не судят. Верховный суд уже говорил о том, что публичные личности, особенно чиновники, должны быть терпимее к своим гражданам и не судиться с ними, а уметь решать вопросы. Мы ждем мотивированного решения, будем обжаловать», — сказала E1.RU адвокат Евгения Кротова.