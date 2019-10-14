Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП возле деревни Топольки Красноярского края, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433-му км автодороги Р-257 "Енисей", Николай Булакин, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте», — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО «Энергия» в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института, кандидат технических наук. В 1985 году переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года был избран главой администрации Абакана, переизбирался в апреле 1999, в марте 2004, в марте 2008, в сентябре 2013 и в сентябре 2018 года — в общей сложности руководил городом 24 года.