«Меня никто никогда не посадит в тюрьму»: писатель Захар Прилепин похвастался убийствами своего батальона в ДНР (ВИДЕО)

Писатель Захар Прилепин, воевавший в ДНР, в интервью Алексею Пивоварову для интернет-проекта «Редакция» рассказал, что возглавляемый им батальон «по показателям» превосходил другие.

«Что бы там ни говорили — я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться. Однажды документы опубликуют и все узнают, по каким направлениям погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?» — рассказывает писатель.

При этом Прилепин считает, что его не призовут к ответу даже после того, как «маятник качнётся в другую сторону».

«Конечно, не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Я там и живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму», — сказал он.

Напомним, Захар Прилепин был заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР. В Украине на него завели уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Он уехал из ДНР в прошлом году.