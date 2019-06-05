«Мемориал» сообщил о вызовах школьников — победителей конкурса «Человек в истории» на беседы с ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что на победителей школьного конкурса исследовательских работ «Человек в истории. Россия — ХХ век» и учителей оказывается давление: их вызывают к директорам школ на беседы с сотрудниками ФСБ и чиновниками от образования.

По информации «Мемориала», преподавателям задают вопросы о том, как распространяется информация о конкурсе, также от них требуют предоставить работы участников (в том числе предыдущих конкурсов) и настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом».

Такие беседы уже проведены в большинстве регионов, где живут победители конкурса.

«Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах даёт основание предположить, что эти "проверки" — не местная инициатива, а централизованное указание», — считают в «Мемориале».

По мнению правозащитников, происходящее говорит о попытке дискредитировать работу центра, ввести цензуру, а также запугать школьников и учителей.