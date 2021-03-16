МегаФон запустит частную LTE-сеть на крупнейшем медном месторождении в Евразии

МегаФон готовит к запуску частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди, сообщает пресс-служба сотового оператора. Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

«Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод», — отмечают в пресс-службе оператора.

На первом этапе МегаФон обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, устойчивой 4G-связью — для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролётов. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности за счёт внедрения сети Private LTE.

«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi-сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищённость и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надёжности», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах (которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности), количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Собственная устойчивая сеть также поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей является одной из первостепенных задач. Там, где это не представляется возможным, используются технологии для оптимизации работы.

Кроме того, МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволит определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

«Компания одновременно ведёт строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных», — отмечает генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов.

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