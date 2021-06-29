МегаФон тестирует мобильные магазины

МегаФон запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который даёт возможность предоставлять услуги клиентам в отдалённых населённых пунктах. В компании планируют запустить нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

Новый мобильный офис продаж перемещается между населёнными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу — удалённо через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат даёт такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдалённых локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Площадь мобильного магазина — 10 кв. метров. В компании отмечают, что автодом произведён с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

«В передвижном магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов», — рассказали в МегаФоне.

Пилотирование проекта началось в населённых пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тысяч человек. Количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами сим-карт в традиционной рознице, подчеркнули в МегаФоне. Наиболее востребованы у клиентов сим-карты, аксессуары и смартфоны.