Общество

МегаФон избавит тагильчан от голосового спама

02.09.2021 12:41
МегаФон избавит тагильчан от голосового спама

МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков всем своим абонентам. Аналитические алгоритмы с использованием больших данных позволяют отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.

За последние несколько лет проблема телефонного спама стала актуальна для большинства пользователей мобильной связи телемаркетинг, массовые обзвоны, предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Новое решение оператора позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные номера и заносить в постоянно обновляемый чёрный список.

При соединении с абонентом МегаФона спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Информация о спам-вызовах поступит в SMS. При желании можно прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы вычисляют потенциально полезные номера телефонов звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, и пропускают их.

В пресс-службе пояснили, что постоянно совершенствуют услуги и решения, направленные на ограничение спама и защиту абонентов от нежелательных звонков.

«Только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей»,— отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения, он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».

Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона во всех регионах страны, в том числе и в Свердловской области.

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