Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), со ссылкой на пресс-службу кабмина пишет РИА Новости.

Уточняется, что это произошло «по просьбе» Кельбаха, место которого теперь займёт его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко.

Сергей Кельбах родился в 1959 году на Алтае, закончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». Позже получил второе образование, отучившись в Российско-немецкой высшей школе управления Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. С 1996 по 2007 год был генеральным директором ООО «Агентство Нойдорф-Стрельна», после — советником председателя комитета, заместителем председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Санкт-Петербурга. В 2008 году получил первый классный чин — государственный советник Санкт-Петербурга третьего класса.

С 2008 по 2009 год занимал должность гендиректора Федерального государственного учреждения «Дороги России». Позже стал первым замом председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам «Автодора», а в 2011-м возглавил компанию.