Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра

Премьер-министр российского правительства и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками заявил, что в партии появится правозащитный центр, пишет «Интерфакс».

«Некоторое время назад мы обсуждали идею, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приёмными "Единой России"», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что защита прав гражданина - это приоритет для любого партийца-депутата и представителя «единороссов».

«Поэтому мы договорились, что статус правозащитного центра мы определим в ближайшее время на съезде партии», — сказал Медведев.

Он отметил, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества и СМИ. С правозащитным центром партии уже хочет сотрудничать общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России, отметил премьер.