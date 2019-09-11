Медведев распорядился отменить действие более 20 тысяч актов СССР, включая декрет о восьмичасовом рабочем дне

Премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире «России 24» заявил, что подписал распоряжение о прекращении до конца года действия нормативных актов СССР и РСФСР.

«Нам надо отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. Но в то же время не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования», — сказал Медведев.

Отмечается, что правительство отменит более 20 тысяч актов, некоторые из них были подписаны в начале XX века. Среди них — декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановление Совмина РСФСР от 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

В январе на Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотреть систему надзорных требований к бизнесу и исключить устаревшие и избыточные нормы. Позже правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса — «регуляторной гильотины», — который предусматривает пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Премьер отмечал, что в России действует более девяти тысяч нормативных актов, устанавливающих требования к бизнесу, и многие из этих правил действуют со времён СССР.