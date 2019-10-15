Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности, сообщает РБК. Об этом глава кабмина заявил 14 октября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео с заседания опубликовано на канале правительства в YouTube.

По словам Медведева, настоящие показатели скрывали, указывая в документах другие причины смертности. Цифры подгоняли под нормативные акты, чтобы избежать санкций со стороны правительства. В частности, такая ситуация наблюдалась в случае с сердечно-сосудистыми патологиями и онкологическими заболеваниями.