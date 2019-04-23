Медведев пообещал снизить тарифы на утилизацию мусора в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна» заявил, что тарифы на утилизацию мусора будут снижены, пишет Znak.com. Глава кабмина уже подписал соответствующее постановление.

«В постановлении говорится о возможности пересмотра тарифа на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Их необходимо снижать за счёт ввоза во временные объекты. <…> Важно найти баланс [тарифов], который будет приемлем для всех», — сказал Медведев.

Также премьер отметил, что нормативную базу для этого необходимо постоянно совершенствовать. По мнению главы кабмина, у регионов «должны быть развязаны руки» в вопросе определения тарифов на утилизацию ТКО, а тарифная сетка должна определяться с учётом региональных особенностей, добавил Медведев.

«[Регионы] сами должны этим заниматься, принимать решения», — сказал премьер-министр.

В тексте постановления сказано, что «субъектам Российской Федерации рекомендовано в трёхмесячный срок пересмотреть утверждённые тарифы с учётом принятых решений».