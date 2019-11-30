Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 ноября подписал распоряжение о создании отечественного аналога Википедии — общенационального энциклопедического портала и учреждении АНО «Большая российская энциклопедия» (БРЭ).

«В целях обеспечения доступа населения Российской Федерации к постоянно актуализируемой на базе научно верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию "Большая российская энциклопедия"», — сообщается в документе.

Как пишет ТАСС, БРЭ будет обеспечивать работу общенационального энциклопедического портала, организовывать научные исследования, собирать, обрабатывать и распространять доступную и достоверную информацию о состоянии окружающего мира и социума, а также осуществлять мониторинг мирового опыта научных исследований и образовательных технологий.

В документе говорится, что основными видами деятельности организации являются издательская и образовательная деятельность, создание и распространение научных и научно-популярных информационных изданий, а также мультимедийной продукции.