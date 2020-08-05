Медведев назвал протесты в Хабаровске «явлением, с которым государство должно считаться»

Заместитель председателя Совета Безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что государство должно считаться с многочисленными акциями в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет «Интерфакс».

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много. Это явление, с которым, безусловно, государство должно определённым образом считаться», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что люди имеют право активно выражать свою гражданскую позицию, если это происходит в рамках закона. Медведев напомнил, что протестующие должны придерживаться санитарно-эпидемиологических норм из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. По версии следствия, он с партнёром по бизнесу Николаем Мистрюковым организовали преступления и благодаря связям с руководством МВД дело в отношении них закрыли. После ареста экс-губернатора в Хабаровске больше 20 дней продолжаются акции в его поддержку, в самой многочисленной из них поучаствовали до 60 тысяч человек. Протестующие требуют справедливого суда над Фургалом в Хабаровске, а также отставки назначенного на его должность Михаила Дегтярёва.