Медведев назвал «порочной» систему строительства

На встрече с фракцией КПРФ перед назначением нового правительства Дмитрий Медведев рассказал о «порочной системе» в российском строительстве, со ссылкой на двух участников мероприятия пишет РБК.

В ходе встречи депутат Валерий Рашкин напомнил, что в прошлом году в Госдуме прошли слушания по обманутым дольщикам, но составленные дорожные карты в настоящий момент «сорваны». На вопрос, когда правительство намерено навести порядок в этом вопросе, Медведев ответил, что проблема заключается не только в законодательстве.

«Проблема связана не только с государством и законодательством, но и с системой обеспечения жильём. Текущая система строительства порочна, ведёт к появлению обманутых дольщиков. Люди ведутся на посылы. Нужно уходить от долевого строительства — либо через кредиты покупать, либо социальный найм или аренда», — сказал он.

Он добавил, что эту проблему нужно решать совместно с регионами. В целом же число дольщиков снижается, добавил Медведев.

Медведев также признал, что в стране выделяется недостаточно денег для детей-сирот, но модель финансирования их нужд стоит пересмотреть. По его мнению, предоставлять жильё сиротам в собственность — не лучшая идея, правильнее оставлять его в руках государства.

«Вот они получают жильё в собственность. Это жильё продается, деньги пропиваются, а мы с вами тут ищем в поте лица деньги для детей, которые не имеют социальной адаптации. Нужно в госсобственности оставлять. Такое жильё строить проще», — сказал он.

В новом составе правительства сферу строительства будет курировать Виталий Мутко, до сих пор остающийся вице-премьером по спорту. О переназначении Мутко Медведев заявил 7 мая во время консультаций с партией «Единая Россия». Официально Медведев должен представить свои предложения по новому кабинету президенту Владимиру Путину, это произойдет после того, как решение по самому Медведеву примет Дума. Пленарное заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, начнется 8 мая в 15:00.

Стоит отметить, что Россия уже начала борьбу с долгостроем. Минстрой, АИЖК и Центробанк в январе согласовали «дорожную карту» о необходимости перехода от долевого строительства к схеме проектного финансирования в течение трёх лет. «Дорожная карта» не предполагает полного запрета на покупку квартир гражданами на этапе строительства, однако собирать их средства будет не сам застройщик, а банк, уполномоченный открывать эскроу-счета. Эти деньги перейдут непосредственно на счёт компании-застройщика только после ввода дома в эксплуатацию. До того времени строительство будет финансироваться за счёт банковского кредита.