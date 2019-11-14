Медведев назначил нового куратора мусорной реформы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии 37-летнего Константина Румянцева. Он также станет новым куратором мусорной реформы.

Как пояснили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды, Румянцев заменит покинувшего пост 6 ноября Владимира Логинова, в обязанности которого входил контроль над работой департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами, а также департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды. Теперь курировать работу этих двух департаментов будет его преемник.

Напомним, в России с 1 января 2019 года была запущена масштабная мусорная реформа, основная цель которой — сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов.