Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил о возможности введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России, пишет РИА Новости.

По его словам, это связано с вопросом «соразмерности ценностей»: права и свободы одного человека против физического здоровья населения страны в целом.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы», — добавил он.

Член комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно.

«Введение такого положения может быть обоснованным, когда очень опасная эпидемиологическая ситуация. Да, мы ждём третью волну. Она, наверное, всё-таки будет рано или поздно, но мы ещё не все рычаги использовали в плане агитации людей к вакцинации», — отметила она.

Депутат выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности.

«Я надеюсь, что нам не понадобится вводить обязательную вакцинацию. Не понадобится, если мы будем разумно себя вести. Масочный режим никто не отменял, и к мытью рук, я надеюсь, все уже привыкли. Также люди должны сами понять, что вакцинация — это единственный способ защиты населения от третьей волны коронавирусной инфекции», — заключила Татьяна Соломатина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса.