«Медуза»: В Ливии погибли бойцы ЧВК, в том числе из Свердловской области

Тела погибших в Ливии бойцов ЧВК «Вагнер» начали доставлять в Россию. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственные источники и знакомых погибших военных. По данным издания, от 10 до 35 человек стали жертвами авиаудара по позициям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, нанесённого самолётами Правительства национального согласия.

Первые сообщения о гибели россиян в Ливии появились 9 сентября в арабоязычном микроблоге, затем аналогичные сведения появились в материале агентства Bloomberg со ссылкой на канал «Аль-Джазира». Однако официального подтверждения этих данных не было.

Как пишет «Медуза», в результате авиаудара в Ливии погибли несколько десятков российских наёмников, в том числе жители Свердловской области. Тела военных не хотят выдавать даже родным, объясняя это «неспокойными выборами».

«Всего из Свердловской области погибли 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», — сообщил изданию знакомый нескольких погибших свердловчан.

При этом руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса назвал имена двоих военных — Артём Невьянцев и Игнат Боричев. При этом он добавил, что погибших «будет больше».