«Медуза» сообщила об использовании нескольких тысяч недействительных паспортов  в электронном голосовании по поправкам

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило в Москве и Нижегородской области, участвовали несколько тысяч человек с недействительными паспортами, пишет «Медуза».

В распоряжении издания оказалась база данных с паспортными данными почти 1,2 миллиона проголосовавших электронно, а также инструкция по проверке интернет-избирателей, которую получили члены участковых избирательных комиссий. В ней были ссылка на архив с базой данных избирателей. Как отмечает издание, архив был размещён в свободном доступе на одном из государственных сайтов и имел слабую защиту, утром 1 июля его мог скачать любой желающий.

В архиве содержатся более 1,19 миллиона записей с паспортными данными россиян, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование, из них 921 176 паспортов имеют код Москвы, 135 723 — Нижегородской области и ещё 47 463 — Московской области.

Журналисты сверили паспортные данные интернет-избирателей с базой недействительных паспортов, которую ведёт Главное управление по вопросам миграции МВД России. По итогам сверки недействительными оказались 2347 паспортов по базе от 22 мая и 4720 — по базе от 3 июля. Издание отмечает, что к 3 июля из базы МВД исчезли 209 паспортов интернет-избирателей, которые считались недействительными на момент 22 мая. Кроме того, согласно базе данных, было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня, хотя официально говорилось о 1 107 648 бюллетенях. Таким образом, дважды могли проголосовать по 97 паспортам.

Начальник управления по территориальному управлению и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заявил, что «Медуза» «для привлечения внимания читателей создаёт громкий заголовок, который не имеет ничего общего с действительностью». По его словам, Минкомсвязи разработало приложение, чтобы проверять данные онлайн-избирателей, исключительно для членов УИК, в открытый доступ базу данных не выкладывали.

Костырко добавил, что базой недействительных паспортов МВД «нельзя руководствоваться как истиной в последней инстанции».

По официальным данным ЦИК, за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля.