«Медуза» сообщила о публикации переговоров Путина и Клинтона после гибели «Курска»

На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона в августе 2019 года опубликовали стенограммы телефонных и личных разговоров президента США с Владимиром Путиным, пишет «Медуза».

Опубликованные документы датированы 1999–2001 годами, ранее большинство из них имели гриф «секретно».

Согласно одной из стенограмм, при встрече в сентябре 2000 года Путин и Клинтон обсуждали гибель подлодки «Курск». Путин и Клинтон обсудили гибель «Курска» 6 сентября 2000 года во время встречи в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria, почти через месяц после трагедии. На встрече присутствовали замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт.

Согласно стенограмме, Клинтон выразил соболезнование Путину в связи с тем, «через что ему пришлось пройти из-за гибели "Курска"».

«Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — сказал Клинтон.

«Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы», — ответил Путин.

Он добавил, что «нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара», а «нужно отдавать приоритет реальному спасению людей». По словам Путина, власти «чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы», а позже «пытались спустить на тормоза всю эту шумиху», однако некоторые люди «продолжали её подпитывать».

«Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться», — заявил российский президент.

Он отметил, что, «как ни странно», проведённые опросы показали, что «этот инцидент (гибель "Курска") не повлиял на моё положение».

«Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — сказал Путин.

В свою очередь Клинтон заявил, что «иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно» из-за «сильных ощущений». «Медуза» отмечает, что опросы ВЦИОМ, проведённые после трагедии, действительно показали, что рейтинг доверия Путину не пострадал из-за гибели «Курска».

После встречи с Клинтоном в сентябре 2000 года Путин дал интервью телеведущему Ларри Кингу. Отвечая на вопрос, что же случилось с подлодкой «Курск», Путин сказал с улыбкой: «Она утонула».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 человек, находившиеся на борту. О гибели моряков «Курска» власти официально объявили только 22 августа. Согласно одной из версий, Путин знал, что большинство моряков погибли, но в течение некоторого времени скрывал эту информацию и преуменьшал масштабы трагедии.