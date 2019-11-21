«Медуза»: Рынок уличных провокаторов захватили структуры владельца «Царьграда» и «повара Путина»

В России в последние несколько лет происходит передел рынка политического насилия — если раньше он был под контролем силовиков, то сейчас его захватили частные игроки, говорится в расследовании «Медузы».

Отмечается, что среди участников этого рынка есть и близкие к Кремлю бизнесмены, в том числе Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина». В частности, под патронатом «Союза добровольцев Донбасса» Андрея Бородая существует военно-спортивный турнир «Добровольческие игры», где, как рассказал бывший сотрудник ФСБ, «отсматривали и нанимали» людей «для выполнения задач по политическому прессингу». Глава СДД Бородай, по данным СМИ, когда-то работал с бизнесменом Константином Малофеевым, сейчас сотрудничает с Евгением Пригожиным.

«Это все была пригожинская история — ему её согласовали вообще без вопросов», — заявляет анонимный источник «Медузы».

Среди отобранных на турнире людей кого-то отправили в Москву и Петербург, другие вернулись на Донбасс.

«Сейчас они используются для мелкой тупой работы: для запугивания и дискредитации, плюс когда идет заказ на определенных людей по бизнесу», — говорит близкий к ФСБ собеседник.

По его словам, участники отрядов чувствуют «абсолютную уверенность в безнаказанности», потому что «ментам запрещено их трогать, а контора [ФСБ] может только попросить их не трогать отдельных персонажей [на которых поступил заказ]». Представитель СДД Мария Коледа в разговоре с «Медузой» отрицала, что из участников «Добровольческих игр» формировались такие отряды.

По словам ветерана МВД, знакомого с устройством системы политического насилия, в стране «больше десяти» крупных игроков этого рынка, в Петербурге подобных структур больше.

«[В Москве и других городах России, за исключением Петербурга] большинство уличных акций против либералов — это либо Пригожин, либо [Константин] Малофеев. Они как бы точки входа для таких предложений. Все [поступающие к ним] просьбы [о политических акциях] они скидывают технологам, те пишут креатив, а исполняет уже, например СДД», — заявляет он.

Такое сотрудничество участников «Союза добровольцев Донбасса» с обоими предпринимателями «Медузе» подтвердил один из организаторов силовых акций. Тем не менее у спецслужб по-прежнему остаётся своя инфраструктура для проведения нелегальных уличных акций с применением силы, в частности — курируемое ФСБ движение SERB.

Чем опаснее акция, тем она дороже, при этом географических ограничений для рынка политического насилия не существует.

«Если платят деньги, [исполнители] поедут в любой регион. Есть выездные бригады, которые могут и в Москве отработать, и в Ярославле, и в Ханты-Мансийске», — рассказывает один из политтехнологов.

Он же объясняет, как быть, если заказчику нужна большая группа для участия в массовой акции на выезде: «Находят старших бригадиров, большинство — через закрытые чаты (тот же самый Telegram). Даётся бригадирам задание, что нужно 500 человек [привести]. Они дают звеньевым своим задание — те находят».