«Медуза»: К разгону акций в Москве планируют привлечь казаков и ветеранов Донбасса

Власти планируют привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса» для разгона акций протеста в Москве, со ссылкой на пять источников пишет «Медуза».

По словам трёх собеседников, с такой инициативой выступили в администрации президента, однако деньги на проект ещё не выделили. Близкий к московскому казачеству источник рассказал, что атаману Москвы Андрею Шустрову предложили «выпороть навальнят», однако он отказался от этого, сославшись на осенний призыв. Шустров отказался от комментария и посоветовал «обращаться в администрацию президента».

Знакомый с переговорами ветеран МВД заявил, что разгоном акций будет заниматься не московское, а федеральное руководство «Центрального казачьего войска» (ЦКВ). Там не ответили на запрос издания, а в пресс-службе администрации президента сказали, что «не занимаются такими вопросами».

О привлечении казаков и членов «Союза добровольцев Донбасса» также сообщил один из кандидатов в Мосгордуму, попросивший не называть его имя: по его словам, казаки и ветераны Донбасса должны стать «противной стороной на митингах». Эту информацию также подтвердили ветеран МВД, близкий к ФСБ источник и доброволец Донбасса, участвовавший в разгоне акции «Он вам не царь» в мае 2018 года. Представитель «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа, комментируя эту тему, предложила ознакомиться с позицией главы союза Александра Бородая, которое было опубликовано на сайте СДД в день митинга на проспекте Сахарова 10 августа. В 13-минутном видео Бородай заявил, что союз будет «вправе вступить в игру», если протестующие «выйдут за рамки правовой ситуации».

«И тогда надо нашим дорогим вот этим всем мальчикам в розово-голубых штанах, которые нынче ходят на митинги, понимать одну простую вещь: что им надо очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность», — говорит Бородай.

По словам ветерана МВД, интервью Бородая было согласовано с Кремлём. Близкий к ФСБ источник отметил, что Бородай «никогда не говорит без разрешения». При этом в самом видео глава «Союза добровольцев Донбасса» отрицает, что к нему обращались представители власти.

Ветеран МВД отметил, что казаков и представителей СДД привлекут на митинги уже после выборов в Мосгордуму 8 сентября. По его словам, в Кремле «ждут, пока политтехнологи мэрии» проиграют «улицу оппозиции». Близкий к ФСБ собеседник заявил, что на акции протеста выйдут не представители реестрового казачества или действующие члены союза добровольцев, а люди, которых «нарядят в казачью форму или в горку». Источник отметил, что во время митинга «Он нам не царь» уже привлекали жителей Подмосковья, одетых в казачью форму. Тогда их обвиняли в том, что они били протестующих нагайками и кулаками.