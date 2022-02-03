Медсёстры в Коломне начали голодовку из-за невыносимых условий труда 

Не менее пяти младших медсестёр Коломенского перинатального центра заявили о намерении начать голодовку. Они жалуются на нехватку персонала из-за сокращений, низкую зарплату и невыносимые условия труда.

Сотрудники центра выдвинули требования руководству. Среди них — увеличение количества ставок персонала, выделение медсёстрам времени на обед и освобождение их от обязанностей санитарок. В профсоюзе заявили о том, что если требования медсестёр не выполнят, то каждые пять дней к голодовке будут присоединяться новые сотрудники. Открытое письмо опубликовал на своей странице в Facebook профсоюз медработников «Действие», сообщает РБК.

По словам объявивших голодовку сотрудниц, в Коломенском перинатальном центре вместо 160 младших медсестёр и санитарок, как предусмотрено нормами Минздрава РФ, работают 22 младшие медсестры и около 20 уборщиц.

«Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7-10 минут, чтобы наспех перекусить один раз», — сказано в заявлении.

В Коломенском перинатальном центре идёт проверка, по её итогам будут приняты меры, заявили РБК в пресс-службе правительства Московской области.