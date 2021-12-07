Медсестра из Нижнего Тагила сделала 45 переводов мошенникам на сумму 700 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 53-летняя медсестра одного из медучреждений города перевела мошенникам около 700 тысяч рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам полицейских, тагильчанке на телефон позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Звонившая сообщила женщине, что на её имя пытаются оформить кредит и, чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо выполнить все рекомендации специалиста банка. Через некоторое время пострадавшей поступил звонок от мужчины.

«Он уверенно заявил о попытках оформления кредита. Казалось бы, мужчина должен знать, в каком банке запрашивались денежные средства, но почему-то поинтересовался у самой женщины, какими банковскими картами она располагает. Получив ответ об имеющейся зарплатной карте одного из банков, “специалист” настоятельно рекомендовал владелице карты проехать в офис банка, незамедлительно оформить кредит и перечислить сумму на указанный им “резервный счёт”», — рассказывают в ведомстве.

Женщина, следуя указаниям злоумышленника, взяла кредит в банке и приехала в салон сотовой связи на проспекте Ленина. Там она совершила 45 переводов на указанный номер телефона на сумму около 700 тысяч рублей. После этого пострадавшая получила в мессенджере файл, в котором сообщалось, что пересланные деньги поступили на счёт и кредитные средства были аннулированы. Тагильчанка решила проверить информацию в офисе банка, но там её разочаровали, сказав, что кредит до сих пор действует, а она стала жертвой мошенников.

В полиции отметили, что при проверке номера телефона, по которому были переведены деньги, следователи обнаружили восемь совпадений в других подобных делах в разных регионах России.

В настоящее время следователями МУ МВД «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере».