Медперсонал поликлиники в Нижнем Тагиле пожаловался в Минздрав на невыплаты «коронавирусных» денег

Сотрудники поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле написали жалобу в Минздрав о невыплате президентских и губернаторских «коронавирусных» денежных средств за работу «в особых условиях». По словам сотрудников, обещанные властями субсидии выплатили лишь некоторым работникам.

«Не были выплачены допвыплаты работникам лор, процедурного, хирургического кабинетов, работникам дневного стационара и всем техническим сотрудникам. Говорят, что нет в списках. Во время карантина все работали, а медсёстры процедурного кабинета в дополнение к своей работе стояли на фильтре у входа. Также за апрель месяц урезали зарплату, оправдываясь тем, что у поликлиники нет средств. То, что деньги не выплачены, объясняют тем, что сейчас пришёл областной фонд, а не федеральный, хотя должны были выплатить до 15 мая. Теперь говорят, что выплаты будут, но позже. Мы весь карантин брали кровь, ставили инъекции, контактировали со всеми и в кабинете, и на фильтре. Списки нам не показывают, в которых написана сумма выплаты и на кого. И какие могут быть списки, если выплаты положены всем», — возмущается сотрудница поликлиники.

Федеральные и региональные дополнительные выплаты рассчитываются и контролируются отдельно, подчеркнула главный врач поликлиники Лариса Запольская. Кроме того, федеральные допвыплаты предназначены медперсоналу, работающему непосредственно с теми, у кого подтверждён коронавирус. В апреле в медучреждении был зарегистрирован только один такой пациент, с которым контактировали лишь фельдшер и медбрат.

«В 415-м постановлении правительства по выплате федеральных средств, которое вышло в начале апреля, звучало: “За фактически отработанное время”. В начале мая и в конце апреля эту фразу никто не менял. Первый подтверждённый случай у нас появился 30 апреля. Дальше шли праздничные дни. Чтобы подать заявку на выплаты из федеральных субсидий, нужно, чтобы прошёл определённый срок, а у нас выплата зарплаты 10-го числа. Поэтому было принято решение, что двум медработникам за один рабочий день выплатим сумму за счёт средств больницы. И плюс ещё двойную премию им выплатили за счёт средств больницы. В мае у нас таких случаев больше, но за май у нас ещё никто не получил», — утверждает заместитель главного врача Анатолий Малахов.

Сумму выплат в медучреждении не уточнили, ссылаясь на коммерческую тайну.

По словам Анатолия Малахова, на федеральные выплаты в поликлинике № 3 могут претендовать участковые врачи, участковые терапевты, инфекционисты, медсёстры и санитарки, которые создают условия для оказания первичной медицинской помощи. Однако лишь в том случае, если они взаимодействовали с больными коронавирусом или контактными пациентами.

«Понятно, что тут у нас и на гардеробе стоял человек, и дежурные посты были, но их в списках нет. Там написано: “За оказание медицинской помощи или создание условий больному с подтверждённым диагнозом”. Мы же запрашиваем субсидию, которая согласовывается с Минздравом и выделяется. Поэтому, если мы выплатили неправильно, эти деньги забираются, ещё и штрафуются», — подчёркивает Анатолий Малахов.

Кроме того, по словам администрации поликлиники, региональные выплаты были произведены всем, кто ездил по адресам: водителям, сотрудникам, которые производили забор мазков.

«Работникам, которые сейчас встречают пациентов внизу, стимулирующие выплаты мы выплачиваем из средств поликлиники, которые заработали, потому что их тоже в списках нет. Сейчас будем смотреть, какое количество людей прошло через них, чтобы понять масштабы», — рассказывает главный врач Лариса Запольская.

Сотрудники поликлиники объясняют свою встревоженность тем, что разобраться самим в положенных выплатах очень сложно, они ждут от руководства открытого диалога и объяснения, как надбавки высчитываются в их учреждении и кто конкретно может на них рассчитывать.

UPD: После публикации стало известно, что в поликлинике состоялось собрание, где руководство подробно рассказало сотрудникам обо всех дополнительных выплатах и сроках их получения.

Напомним, на сегодняшний день федеральные выплаты получают медики, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Врачи получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. После того как президент раскритиковал региональные власти за волокиту и высчитывание часов, правительством были даны дополнительные разъяснения по выплатам.

Помимо этого, существуют указы губернатора Евгения Куйвашева о стимулирующих региональных выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусом, а также работникам организаций социального обслуживания.

О нарушениях при начислении допвыплат медикам можно сообщить по телефону: 8 800 100-01-53. Пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом медицинские работники могут и на сайте госуслуг — там появилась специальная форма для таких обращений.