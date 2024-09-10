Медиков скорой помощи наградили за спасение людей после взрыва на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Вчера, 9 сентября, на утреннем собрании станции скорой медицинской помощи прошло награждение фельдшеров и медсестёр, помогавших пострадавшим после обрушения дома на Вагонке 1 августа. Трое сотрудников удостоились благодарственных писем от Министерства здравоохранения Свердловской области. Благодарности из рук мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева получили 35 человек.

На месте ЧП работали около 50 сотрудников скорой помощи. Награждены были не все, некоторые медики получат благодарственные письма позднее.