Медики рассказали, какие бактерии живут на крышках алюминиевых банок

Доктор биологических наук и профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьёва РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Шеина рассказала о бактериях, которые могут оказаться на крышках алюминиевых банок. Алюминиевые банки, с которыми мы сталкиваемся каждый день, могут представлять определённые риски, если не соблюдаются правила гигиены. На их крышках могут жить как безвредные сапрофитные микроорганизмы, которые существуют в воздухе, так и более серьёзные условно-патогенные бактерии.

«Условно-патогенные микроорганизмы могут оказывать вредное воздействие на здоровье. Прежде всего, это группа энтеробактерий, например энтеробактер клоаки. Он представитель кишечника человека и животных. Если человек не соблюдает правила личной гигиены, не моет руки, не протирает перед употреблением баночку с напитком, то эти бактерии могут попасть внутрь организма. Если концентрация таких бактерий в организме превышает 5%, могут возникать расстройства пищеварения, дисбиотические нарушения, инфекции мочевыделительной системы», — рассказывает Наталья Шеина.

Ещё один опасный микроорганизм — синегнойная палочка, которую в народе называют синегнойной желтухой. Хотя она относится к условно-патогенным бактериям, при благоприятных условиях может вызвать серьёзные воспалительные процессы, такие как эндокардит или менингит. Но всё зависит от дозы и концентрации: единичные экземпляры бактерий не представляют серьёзной угрозы.

Что касается продолжительности жизни микроорганизмов, то она варьируется. Например, споры грибов могут жить месяцами, тогда как грамотрицательные бактерии не могут долго существовать в воздушной среде без пищи. Срок их жизни зависит от условий окружающей среды, в частности температуры: при высокой они погибают, а при низкой могут выживать достаточно долго.

Бактерии могут попадать на крышки алюминиевых банок различными путями, включая воздушную среду, когда они оседают на пыльных поверхностях. Частички пыли могут переносить бактерии, оседая на банках, что создаёт риск их загрязнения. Контактно-бытовой способ передачи также является распространённым путём: прикосновение к загрязнённой поверхности и далее к банке без мытья рук может привести к заражению.

«На пылинках передвигаются бактериальные клетки. Псевдомонады, например, очень широко распространены в природе, поэтому могут проникать вместе с водой. Источниками бактерий могут выступать пищевые продукты, которые соседствуют с банками и долго хранились. Достаточно много различных путей», — рассказывает профессор.

Соблюдение гигиенических норм критически важно. Алюминиевые банки могут подвергаться различным обработкам, что может привести к нарушениям целостности, а также они могут накапливать пыль при длительном хранении. Кроме микробиологического загрязнения, возможны и химические риски, связанные с добавками, которые могут проникать в напитки.

«Нужно всегда смотреть, в порядке ли банка: не деформирована ли она, нет ли в ней протечки. Также это зависит от личности человека, культуры, образования, соблюдения санитарных норм, ведения здорового образа жизни, банального мытья рук. Банки из магазина нужно хранить в полутёмном месте, не на прямом солнце. Следует обязательно промывать или протирать чистой тряпкой крышку банки перед употреблением. Такие правила гигиены имеют профилактическую направленность, поэтому очень важно предупреждать развитие заболевания», — говорит Наталья.

При употреблении напитков из алюминиевой банки риск возникновения серьёзных заболеваний невелик, однако соблюдение личной гигиены остаётся важным. Это позволяет избежать временных функциональных расстройств, таких как нарушение пищеварения или воспаление мочеполовой системы.

Наиболее уязвимыми к подобным проблемам являются люди с ослабленным иммунитетом. Если микроорганизмов на крышке не так много, но человек недавно переболел или перенёс операцию, он может столкнуться с неприятными ощущениями. Заботясь о своём здоровье, нужно понимать важность соблюдения гигиенических норм на каждом этапе — от производства до потребления.