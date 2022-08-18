Медикам Нижнего Тагила передали три новых автомобиля

В Нижнем Тагиле медики получили три новых автомобиля УАЗ Патриот. Два внедорожника направили в Демидовскую городскую больницу, один — в городскую поликлинику № 3, сообщает телеканал «Тагил-ТВ». Теперь врачи смогут добраться даже до самых отдалённых участков, прилегающих к городу.

Транспорт предоставили городу по федеральной программе «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, теперь не нужно будет арендовать машины на период роста респираторно-вирусных инфекций весной или осенью.

В разгар пандемии из-за недостатка транспорта волонтёры на личных машинах помогали развозить врачей и лекарства на дом. Сейчас, по мнению Крекова, парк авто становится гораздо больше, а это значит, что врачи будут успевать к большему числу пациентов. Всего в медучреждения Свердловской области передали 66 новых автомобилей.