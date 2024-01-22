Медик из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге жертвой телефонных мошенников стала 56-летняя жительница Нижнего Тагила, работающая детским неврологом. Женщина оформила кредиты на сумму 1,5 млн рублей на специальный счёт, откуда их украли злоумышленники. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 11 января мошенники позвонили пострадавшей и представились сотрудниками банка и ФСБ. Они предложили ей сохранить денежные средства и убедили оформить кредиты на сумму 1,5 млн рублей, которые затем списали со счетов врача.

Только после совершения всех операций жительница Нижнего Тагила поняла, что её обманули, и обратилась в полицию Калининского района.

Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.